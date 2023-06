Inter, party da mille e una notte a casa dell'ex presidente Ernesto Pellegrini VIDEO

Una serata magica, da mille e una notte, in una location spettacolare: è la festa che, ieri sera, Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ha organizzato a casa sua per i 58 anni dell'azienda. Il presidente del tredicesimo scudetto nerazzurro e della Coppa Uefa del 1991 ha voluto Gianna Nannini con la sua musica sul palco per rendere ancora più speciale una serata a cui erano presenti tanti volti noti. C'erano i suoi ex giocatori Nicola Berti e Aldo Serena e poi l'Inter di oggi con Marotta e Antonello, il presidente del Milan Scaroni, l'ex sindaco Albertini e il presidente della Regione Lombardia Fontana. E poi, ancora: Beppe Baresi, Letizia Moratti, Alessandro Sallusti, Ferruccio De Bortoli e altri nomi della cultura e del giornalismo sportivo italiano. Tutti entusiasti per una notte difficile da dimenticare.