Probabili formazioni Psg-Inter, chi gioca e le scelte di Inzaghi

TOKYO - L' Inter , dopo aver affrontato l' Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Brozovic , sfida in un'amichevole di lusso un'altra squadra con un altro grande ex: il Psg di Milan Skriniar . Al New National Stadium di Tokyo il match avrà inizio alle 12 ore italiane. La gara sarà visibile su Dazn e Sky.

Le scelte di Inzaghi

Seconda amichevole in Giappone per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo l'Al-Nassr dell'ex Brozovic, ecco il Psg di un altro ex, ovvero Skriniar. Il tecnico nerazzurro può affidarsi a un nuovo acquisto per reparto. In porta Di Gennaro, in difesa dovrebbero trovare posto Bisseck, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Dimarco agiranno sugli esterni, con Calhanoglu in cabina di regia coadiuvato da Barella e Frattesi. Davanti ecco Thuram con il capitano Lautaro Martinez.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ndour; Soler, Ekitike, Asensio. All. Luis Enrique.

