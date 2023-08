Psg-Inter, dove vederla in tv

TOKYO - Alle 12 ore italiane (19 in Giappone) al New National Stadium di Tokyo l' Inter di Simone Inzaghi affronta in un'amichevole di lusso il Psg di Luis Enrique e degli ex Hakimi e Skriniar . La gara sarà visibile su Dazn e Sky.

Psg-Inter: orari e canali

Dove vedere Psg-Inter in diretta TV

Psg-Inter sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky (251 e Sky Sport Calcio).

Dove vedere Psg-Inter in streaming

La partita tra Psg e Inter sarà visibile in streaming su Dazn, Sky Go e Now. Basterà collegarsi al sito di Dazn, o usare l'app dedicata. In alternativa si può adoperare l'app mobile di Sky, Sky Go. Altra opzione, per gli utenti Sky, è rappresentata dal servizio offerto da Now.

Psg-Inter in diretta: la cronaca

Dopo l'1-1 ottenuto contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Brozovic, l'Inter di Simone Inzaghi affronta il Psg degli altri due ex, Hakimi e Skriniar, in un'amichevole di lusso. Nella formazione nerazzurra ci sarà spazio ad un acquisto in ogni reparto. Qui le probabili formazioni.

