Diretta Psg-Inter: ora LIVE la partita di oggi

Prosegue la tournèe in Giappone dell' Inter di Simone Inzaghi , impegnata in un'altra amichevole ad alto livello . Dopo l'1-1 contro l'Al-Nassr di Ronaldo, ora tocca al Psg campione di Francia. Dopo Brozovic, i nerazzurri incontrano un altro ex, ovvero Skriniar . Segui la sfida in diretta .

11:26

Inter, pronta la doppietta se parte Correa

I nerazzurri lavorano anche in uscita. Se parte Correa, la società può chiudere due colpi importanti. (LEGGI TUTTO)

11:16

Psg-Inter, le formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Vitinha, Ugarte, Fabian Ruiz; Soler, Asensio, Zaire Emery.

NTER (3-5-2): Stankovic; Darmian, Acerbi; Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

11:13

Inter, ora Inzaghi ha la linea più completa

L'Inter cresce e fiorisce. Mancano ancora alcuni rinforzi, ma le ultime operazioni sono state convincenti. (LEGGI TUTTO)

11:07

Svolta Scamacca, l'Inter supera la Roma

Intanto la società nerazzurra continua a lavorare sul mercato, e va incontro ai desideri di Inzaghi: c’è un’offerta per Gianluca Scamacca. Proposta da 25 milioni di euro recapitata a Londra. (LEGGI TUTTO)

10:59

Inter, secondo test per Inzaghi

Nerazzurri di nuovo in campo dopo l'1-1 contro l'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic. Per Inzaghi è un'altra occasione per testare la preparazione della sua squadra, contro un avversario di grande livello come il Psg di Luis Enrique.

10:52

Psg-Inter, come vederla in tv e streaming

Ecco come seguire la sfida tra i parigini di Luis Enrique e i nerazzurri di Inzaghi, in tv o in streaming. (LEGGI TUTTO)

10:45

Psg-Inter, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ndour; Soler, Ekitike, Asensio. All. Luis Enrique