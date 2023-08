Salisburgo-inter, dove vederla in tv Sky o Dazn

SALISBURGO - Penultima amichevole estiva per l' Inter che alla Red Bull Area affronta il Salisburgo . Calcio d'inizio in programma alle ore 19.

Salisburgo-Inter: orari e canali

La gara amichevole Salisburgo-Inter è in programma alle ore 19 alla Red Bull Arena di Salisburgo. L'incontro sarà trasmesso in diretta da Dazn e Sky.

Dove vedere Salisburgo-Inter in diretta TV

La gara amichevole tra Salisburgo e Inter sarà trasmessa in tv da Dazn e Sky. Per seguire la partita su Dazn occorrerà utilizzare l'app della piattaforma tramite smart tv, console PS4 o PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Chromecast o Amazon Firestick. Su Sky la gara sarà visibile ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport, rispettivamente numero 202 e 251. La partita sarà visibile anche su Zona DAZN al numero 214.

Dove vedere Salisburgo-Inter in streaming

La partita tra Salisburgo e Inter sarà visibile anche in streaming su Dazn accedendo al sito dell'emittente via cellulare, tablet, pc e notebook, oppure utilizzando l'app via tablet e smartphone. Si può vedere in diretta anche con Sky Go o NOW

Salisburgo-Inter in diretta: la cronaca

Simone Inzaghi alle prese con la penultima amichevole del precampionato: domenica ci sarà l’Egnatia a Ferrara, poi si inizia a fare sul serio, con il debutto con il Monza. Qui le probabili formazioni.