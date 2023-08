Zanetti, i 50 anni e quell'aneddoto su Mourinho: "Mi ha scioccato..."

Zanetti: "Mourinho? Al suo arrivo all'Inter..."

Il vicepresidente nerazzurro svela un particolare aneddoto sull'arrivo dello Special One in nerazzurro. Era l'estate del 2008: "Mi ha chiamato prima di chiunque altro quando ha firmato per l’Inter. Ero a Roma, anch’io in scalo per Buenos Aires, e il mio cellulare squilla. ‘Ciao Javier, sono José Mourinho. Ho appena firmato con l’Inter e sono il tuo nuovo allenatore; sarai il mio capitano. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme e mi dispiace per il mio italiano'. Parlava un italiano perfetto e non aveva ancora mai allenato in Italia", ricorda Javier Zanetti, colpito dalle capacità linguistiche dello Special One: "È stato allora che ho capito quanto fosse preparato e coinvolto, mi ha scioccato. ‘Questa è roba seria’, pensai”.