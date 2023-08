Inter-Egnatia, dove vederla in tv Sky o Dazn

Inter-Egnatia: orari e canali

La gara amichevole Inter-Egnatia è in programma alle ore 20 allo stadio Mazza di Ferrara e sarà visibile su Dazn e Sky.

Dove vedere Inter-Egnatia in diretta TV

Inter-Egnatia sarà visibile in diretta tv su Dazn, con l'apposita app tramite smart tv oltre che su console (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (251).

Dove vedere Inter-Egnatia in streaming

La partita tra Inter e Egnatia sarà visibile in streaming, accedendo all'app di Dazn tramite device portatili come martphone e tablet, oppure da PC, accedendo dal browser al sito dell piattaforrma. La gara sarà visibile anche su SkyGo E NOW.

Inter-Egnatia in diretta: la cronaca

Ultimo test, prima del debutto in campionato, a Ferrara per l'Inter di Simone Inzaghi che inizia a testare gli undici da mandare in campo per la prima giornata. Qui le probabili formazioni

