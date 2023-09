Inzaghi e le cessioni dell'Inter: "Persi giocatori importanti"

MILANO - "Sappiamo che affrontiamo un'ottima squadra, allenata molto bene e con ottimi giocatori. In questi anni abbiamo giocato tante volte contro di loro e sono state tutte partite difficili: dovremo approcciare la gara nel migliore dei modi". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di Inter Tv, alla vigilia della gara contro la Fiorentina in un San Siro ancora una volta sold out. "Siamo partiti con grande determinazione, i ragazzi sono stati molto bravi. Sono passate due partite, domani ne affrontiamo un'altra molto importante: sicuramente avremo la stessa determinazione con cui sfideremo gli avversari ogni volta che si scenderà in campo", assicura il tecnico nerazzurro.