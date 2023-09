Lautaro dimentica Lukaku: la reazione alla domanda su 'Big Rom' dice tutto

Lautaro, dimentica Lukaku

Al termine della sfida l'argentino è intervenuto ai microfoni di Dazn e la domanda sull'ex compagno di squadra Lukaku non poteva mancare, soprattutto dopo che il nerazzurro ha smesso di seguire il belga sui social: "Thuram ha imitato la mia esultanza con Lukaku? No, io non esulto più così. Ho smesso di seguire Lukaku sui social? Thuram è un grande giocatore, come Arnautovic e Sanchez. Sono contento di giocare con loro. Ho glissato sulla domanda? Sì", queste le parole di Lautaro che ha deciso di chiudere tutte le porte a Big Rom.