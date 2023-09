"Cuadrado pagliaccio": sfottò shock di Asllani sulla "famiglia Inter", è polemica

Sfottò Asllani-Cuadrado, polemiche Inter

Sorride Cuadrado che ha fornito a Lautaro Martinez l'assist per il gol del 4-0 contro la Fiorentina, squadra in cui ha giocato dal 2012 al 2015. Nel post partita, il centrocampista colombiano ha pubblicato un post su Instagram: "Era importante la vittoria prima della sosta. Avanti così famiglia Inter, +3 punti importanti grazie a Dio". Fin qui tutto normale, con il post che è stato anche apprezzato dai sostenitori nerazzurri. Ciò che ha fatto clamore è stata la risposta di Asllani, compagno di squadra di Cuadrado, che ha postato l'emoticon che raffigura un pagliaccio in maniera del tutto ironica. Uno sfottò che ha fatto nascere non poche polemiche nell'ambiente interista, con i tifosi che sono insorti sui social.