Inter, Lautaro scatena i tifosi: il messaggio social che deride il Milan

Continua l'euforia nerazzurra post derby. Sui social quasi tutti i calciatori hanno postato delle foto con delle frasi del tipo "Milano è nerazzurra" e altre cose comunque simpatiche. Lautaro Martinez, dopo il messaggio di ieri sera nel quale diceva "Serata perfetta. Complimenti a tutti i miei compagni per la grande partita fatta. Grazie ai tifosi per il supporto di sempre", nel primo pomeriggio odierno ha postato ancora un altro messaggio social.

Lautaro, il derby continua sui social

Ovviamente l'euforia e la "sbornia" post derby in casa Inter non è finita. Simone Inzaghi oggi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma i calciatori nerazzurri restano molto attivi sui social. Lautaro Martinez ripensa a ieri e scrive "Buongiorno nerazzurri" seguito da una manina che saluta quasi a deridere i milanisti per i 5 gol presi, concludendo con "la città è in ordine" insieme ad un pollice alzato, due cuori nerazzurri e l'hastag Forza Inter.