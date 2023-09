Guardiola e l'Inter in Champions: il pronostico svela un retroscena sulla finale con Inzaghi

"Difendere questo titolo sarà più facile che vincerlo per la prima volta, ed esserci riusciti è stato incredibile. Ora è un'altra storia, e intanto pensiamo a vincere domani". Parole di Pep Guardiola , manager di un Manchester City che sogna il bis ed esordisce nell'ultima Champions col formato attuale affrontando domani la Stella Rossa . Contro la squadra serba mancheranno però pezzi importanti: "Stones, Grealish e Kovacic non credo che ce la faranno -dice Guardiola-, e vedremo se potranno giocare poi, contro il Nottingham Forest (in campionato ndr). Abbiamo dimostrato che possiamo cavarcela bene anche senza di loro, ma io spero che recuperino presto".

Guardiola: "Inter fortissima. Lotterà per la finale di Champions"

Il tecnico del City rivela poi di non aver ancora rivisto in tv la finale di Istanbul vinta contro l'Inter, ed è anche l'occasione per elogiare i rivali di quella serata: "guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto: in Serie A ha vinto il derby 5-1 - dice Guardiola -. Ho sempre saputo che stavamo affrontando una squadra incredibilmente forte. Lo hanno dimostrato, dandoci del filo da torcere e la nostra vittoria è stata sofferta. La moneta è caduta a nostro favore, ma la sensazione che ho io è che l'Inter sia una seria candidata a tornare in finale".