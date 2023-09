Inter, il campione e la squadra

Una squadra contro un campione. È finita 1-1, la squadra della Real Sociedad ha fatto una partita bellissima per 80 minuti, il capitano dell’Inter ha fatto un gol che ha cambiato il risultato e cancellato le prime preoccupazioni in Europa. Lautaro Martinez era rimasto fuori partita per 86 minuti, ma quando contava, eccome se contava, è arrivato il colpo decisivo. Si dirà dell’ingiustizia del calcio, però nei momenti di grande difficoltà, come quelli vissuti ieri dall’Inter a San Sebastian, è il campione che ti toglie dai guai. Così è stato. La Champions dell’Inter era partita peggio l’anno scorso, sconfitta a San Siro dal Bayern Monaco. Ma c’era una differenza, una bella differenza, l’Inter era in terza fascia, il Bayern in prima. Stavolta era il contrario, Inter in prima fascia, Real Sociedad in quarta, l’avversaria meno pericolosa. Ecco, non è sembrato proprio. Avevamo ancora negli occhi l’Inter del derby, è rimasta là, a San Siro, a compiacersi per i cinque gol, per il gioco splendido, per il primo posto in classifica a punteggio pieno. A San Sebastian è arrivata quando mancavano 10 minuti alla fine ed è stato sufficiente per strappare il pareggio. Può darsi che Inzaghi avesse annusato questo clima di ingiustificato relax e per questo ha cercato di provvedere con cinque cambi. Ma non è valso a niente. Anzi. Il primo tempo e buona parte del secondo dell’Inter sono stati uno dei momenti peggiori della gestione di Simone da allenatore nerazzurro. Tenuto in piedi nella bufera soprattutto dalle parate di Sommer. La squadra era inerme di fronte al tornado dei baschi, era soggiogata, di sicuro sorpresa. Ma farsi sorprendere in Champions è un’assurdità. È noto a tutta Europa che la Real Sociedad ha scalato le posizioni nella Liga, fino a tornare dopo 10 anni in Champions, solo grazie al suo calcio super aggressivo, al suo pressing feroce e alla tecnica di due giovani ali che hanno messo a soqquadro la difesa nerazzurra. Prima Barrenetxea a sinistra, poi Kubo a destra, hanno infilato di continuo Pavard e Dumfries, Carlos Augusto e Bastoni.