Inter, Pavard e la frase sul calcio italiano troppo "aggressivo"

MILANO - Benjamin Pavard, difensore arrivato all'Inter in questa sessione di mercato estivo, ha esordito con la maglia nerazzurra (anche se arancione ieri, vista la trasferta) contro la Real Sociedad. E il tedesco, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato delle sue prime impressioni: "Nel calcio italiano ci sono tanta tattica e tanta aggressività, sono contento di aver giocato titolare in una partita così difficile, dove però abbiamo portato a casa un buon pareggio" ha spiegato Pavard.