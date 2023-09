Bergomi: "Ronaldo è il più forte. Siamo tutti nella chat dell'Inter 97-98"

MILANO - "Abbiamo la chat del 97/98, con Simeone, Moriero…abbiamo fatto tutti gli auguri a Ronaldo. Per noi è stato il più forte in assoluto". Parola di Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di TvPlay. “Non è durato tanto, ma quando stava bene era immarcabile - ha spiegato -. Alla prima partitella, dico “Gliela prendo io”, e invece me l’ha fatta passare sotto e ha calciato al volo. La tecnica in velocità che ho visto in lui non l’ho vista in nessuno... è stato lo straniero più forte con cui ho giocato".