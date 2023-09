L'Inter batte l'Empoli, Inzaghi in vetta a punteggio pieno: decide il gol di Dimarco

Inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli a Empoli . All'Inter basta un gioiellino di Dimarco al 51' per conquistare i tre punti, allungare in classifica e restare saldamente in cima a punteggio pieno. L'unica nota negativa per i nerazzurri è l'infortunio di Arnautovic al 90': l'austriaco esce per un problema muscolare, lasciando la squadra in dieci. Inzaghi dopo 5 giornate si porta così a quota 15 punti, a +3 sul Milan e a +5 sulla Juventus . Mentre l'Empoli rimane fanalino di coda della Serie A senza punti e senza gol.

Ismajli blocca Darmian

Il lunch match della quinta giornata è la partita delle nuove prime volte: da un lato il ritorno in panchina di Andreazzoli per la quarta volta, chiamato a sostituire Zanetti, e dall'altra l'esordio all'ora di pranzo per Inzaghi in questo campionato. I nerazzurri partono subito forte con Calhanoglu e Frattesi, titolare al posto di Barella in panchina dopo le fatiche della Champions, e danno subito un gran da fare alla difesa dei toscani. La prima vera occasione però arriva al 12': Darmian di testa centra la porta ma Ismajli compie un eroico salvataggio sulla linea di porta. L'Inter prende fiducia, si fa pericolosa e manda in tilt soprattutto Ebuehi e Marin, assediati dai tentativi dei nerazzurri. Da segnalare poco prima della fine del primo tempo anche il gol annullato a Thuram per fuorigioco al 35'. L'Empoli reagisce e blinda la trequarti, riuscendo a mantenere la propria porta inviolata.

Il cioccolatino di Dimarco

A decidere la sfida nella ripresa è il bellissimo gol di Dimarco, che al 51' manda in rete con il sinistro la palla sotto l'incrocio dei pali, su assist di Berisha. Mettere così la firma sul quinto ko consecutivo degli azzurri è proprio il gol dell'ex. Inzaghi si rilassa e fa entrare De Vrij, Barella e Arnautovic per Bastoni, Frattesi e Lautaro; mentre Andreazzoli, nervoso in panchina, cambia quasi tutto il centrocampo con Fazzini e Grassi per Ranocchia e Marin. Al 78' è ancora Thuram a far paura: il destro però questa volta, a differenza del derby col Milan, si alza sopra la traversa e non gonfia la rete.

L'infortunio di Arnautovic

Nel finale, proprio al 90', è Arnautovic a togliere il sorriso sul volto di Inzaghi. L'attaccante austriaco accusa un problema al bicipite femorale della coscia sinistra ed esce dal campio, lasciando i suoi in dieci. Brivido finale che però non rompe gli equilibri del match nei restanti 5' di recupero: Empoli-Inter finisce 0-1.