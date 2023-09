Dimarco, il figlio della Curva Nord che spopola anche in Europa

Federico Dimarco è un figlio della Curva Nord e, come tale, non potrebbe essere più fiero di indossare la maglia dell'Inter. Che, in questo avvio di stagione, sta onorando anche in Europa. La spettacolare prodezza di Empoli, stilisticamente da cineteca, ha esaltato una volta di più il bagaglio tecnico del venticinquenne nazionale di Simone Inzaghi, per non dire della sua duttilità d'impiego: terzino sinistro, centrocampista di sinistra, alla bisogna anche centrale di retroguardia.