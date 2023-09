Barella sbaglia piede: colpito al destro, si tiene il sinistro. Sui social: "Dategli l’Oscar"

MILANO - Nulla sfugge all’occhio delle telecamere. A farne le spese è Nicolò Barella , bersagliato nelle ultime ore da numerose critiche sui social per aver messo in scena una presunta simulazione contro il Sassuolo. Il centrocampista sardo, dopo un contrasto con Henrique, crolla a terra. Il contatto è sul piede destro, ma il giocatore - rimanendo sul terreno di gioco - va con le mani sul piede sinistro. In realtà dal filmato sembrerebbe che il colpo arrivi ad entrambi i piedi, smontando la teoria della simulazione montata dai tifosi su X e su Facebook.

Le critiche dei social ma la realtà è diversa

La scena, riproposta a più riprese sui social, ha trovato numerosi commenti. Qualcuno sostiene che “Barella ha i piedi gemelli, se va in sofferenza uno, soffre anche l’altro”, mentre altri lo additano come un attore provetto, candidandolo per la Notte degli Oscar. La realtà però, a giudicare al video, sembra essere diversa. Non si tratterebbe di una simulazione ma di un contrasto di gioco senza simulazione.