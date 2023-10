Probabili formazioni Inter-Benfica: Inzaghi col dubbio Pavard

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Pavard, Carlos Augusto, Cuadrado, Asllani, Klaassen, Stankovic, Sanchez, Sarr. Indisponibili: Arnautovic, Frattesi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

La probabile formazione di Schmidt

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Neves; Di Maria, Silva, Joao Mario; Musa. Allenatore: Schmidt. A disposizione: Soares, Kokubo, Araujo, Jurasek, Bernat, Gouveia, Florentino, Chiquinho, Neres, Tengstedt, Cabral, Guedes. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Antonio Silva. Diffidati: nessuno.

Inzaghi col dubbio Pavard

Inzaghi deve sciogliere solo un piccolo dubbio per la formazione titolare: il tandem Darmian-Dumfries sulla corsia destra è favorito rispetto a Pavard. Per il resto il tecnico nerazzurro punta sul sicuro: ben otto (se non nove) i reduci di Istanbul, vale a dire con le inevitabili eccezioni Sommer e Thuram e appunto, forse, Pavard. Cuadrado tra i convocati, out Sensi e Frattesi.

