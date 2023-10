Inter-Benfica, dove vederla in tv

Inter-Benfica: orari e canali

La gara tra Inter e Benfica è in programma alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile su Sky e Canale 5.

Dove vedere Inter-Benfica in diretta TV

Inter-Benfica sarà visibile in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (253). La partita sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Inter-Benfica in streaming

La partita tra Inter e Benfica sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Sky Go su Now e su Mediaset Infinity.

Inter-Benfica in diretta: la cronaca

INel Girone D di Champions League, comanda al momento il Salisburgo, che ha vinto la gara d'esordio in casa del Benfica (0-2). L'Inter è a un punto, dopo il pareggio nella prima giornata in casa della Real Sociedad. Qui le probabili formazioni

Inter-Benfica, segui la diretta sul nostro sito

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!