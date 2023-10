L'ex Inter Martins apre un nuovo locale: il nome è di cattivo gusto

MILANO - Tutti i tifosi dell'Inter, ma anche quelli avversari, ricordano le acrobazie di Obafemi Martins. Le capriole dell'attaccante nigeriano dopo ogni gol sono rimaste iconiche, ma ora Oba Oba torna a far parlare di sé per la sua nuova vita da imprenditore. Dopo aver appeso le scarpe da calcio al chiodo - e aver vestito le maglie, oltre che dell'Inter (dal 2001 al 2006), anche di Reggiana, Newcastle, Wolfsburg e Birmingham - Martins ha aperto un nuovo locale a Lagos, capitale della sua Nigeria. Non ci sarebbe nulla di strano nell'aprire una nuova attività (un night club), se non per il nome: si chiamerà "Cosa Nostra", come ha pubblicizzato lo stesso ex attaccante sul suo profilo Instagram. Un richiamo probabilmente non voluto, ma comunque molto pesante e di cattivo gusto.