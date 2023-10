Zilliacus: "Voglio l'Inter, trattativa a porte chiuse con Zhang e Jassim Al Thani"

"Voglio acquistare l'Inter con il mio fondo XXI Century Football Capital e con la cerchia ristretta di Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani che ho contattato lunedì per avviare i colloqui e mettere in comune le nostre risorse. I colloqui con Steven Zhang e con Suning si svolgeranno a porte chiuse e i risultati saranno resi noti a tempo debito". Thomas Zilliacus, 67 anni, l'uomo d'affari fnaldnese che nel marzo corso aveva offerto 4 miliardi di dollari per acquistare il Manchester United, proposta respinta, apre un nuovo capitolo sul futuro dell'Inter. Lo fa con un'intervista rilasciata al quotidiano finaldense Helsingin Sanomat, letteralmente il Giornale di Helsinki, squarciando il velo anche sul possibile ruolo nella trattativa di Jassim Bin Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, ricchissimo banchiere, nipote dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, proprietario del Psg e figlio di Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primo ministro dell'Emirato. Helsingin Sanomat ricorda come i sauditi con il loro fondo sovrano Pif posseggano il Newcastle United, gli al-Nahyan di Abu Dhabi il Manchester City e l'emiro del Qatar, il Paris Saint-Germain e rammenta come anche lo stesso Jassim Al Thani avesse offerto 6 miliardi di dollari per lo United senza avere successo. E dopo quel no dei Glazer che Zilliacus ha contattato il banchiere qatariota proponendogli di acquistare insieme l'Inter, "società migliore del club inglese e vicecampione d'Europa.