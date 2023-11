Skriniar: "In Ligue 1 c'è meno tattica". Poi la frecciata all'Inter

MILANO - "Mi sento davvero bene e sono finalmente dove volevo essere. Ho lavorato duro per riuscirci". Comincia con una frecciata alla sua ex squadra l'intervista che Milan Skriniar ha rilasciato ai canali ufficiali del Psg, la squadra che lo ha prelevato a costo zero in estate proprio dall'Inter. "Cosa ci chiede Luis Enrique? Di controllare la partita e avere la palla, uno stile ideale perchè se hai tu il pallone l'avversario deve correre per provare a recuperare il pallone: mi piace". Sul compagno di reparto Marquinhos: "Parla italiano e ci siamo capiti dal primo giorno, è uno dei migliori difensori al mondo, lo pensavo già da prima di giocarci insieme: andiamo molto d'accordo. Differenze tra Serie A e Ligue 1? Qui ci sono tanti giocatori forti fisicamente e veloci, in Italia c'è più tattica e qui molti uno-contro-uno. Quando le altre squadre affrontano il Psg sembra la finale del Mondiale, noi dobbiamo essere sempre pronti perchè siamo una delle migliori squadre al mondo". La chiosa di Skriniar è sul legame con i tifosi: "Sentiamo sempre il loro sostegno e riceviamo energia ogni partita, ci hanno anche applaudito quando abbiamo perso con il Nizza: è bello giocare di fronte a loro".