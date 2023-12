Barella e i capelli ritoccati, la foto fa il giro del web: "Ma che ha fatto?"

ROMA - "Ma che ha fatto?". Questa la domanda che tanti tifosi si sono fatti commentando un post su 'X' dedicato a Nicolò Barella, divenuto presto virale, in cui vengono postate due immagini del centrocampista dell'Inter. Lo scatto è lo stesso ma nella seconda immagine, sulla fronte del calciatore della Nazionale, c'è qualche capello in più e in alto si legge il suo nome social ufficiale, con tanto di spunta blu.