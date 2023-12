Max Pezzali show: “Gli anni” con il testo inedito per l’Inter alla festa di Natale

Anche in casa Inter è arrivato il momento di festeggiare il Natale. Archiviata la questione Champions League, e in attesa di scendere in campo contro la Lazio, il club nerazzurro si è riunito in via Tortona, al Superstadio Più, per la classica cena natalizia a cui hanno partecipato giocatori, dirigenti, allenatore e anche alcuni ospiti che hanno avuto il merito di moviementare la serata.