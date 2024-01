Inter campione d’inverno: ma per lo scudetto c’è un precedente...

Il fiatone, probabilmente, non era previsto. Ma, alla fine, ciò che più conta è aver raggiunto l'obiettivo. E l’Inter, battendo il Verona, si è laureata campione d’inverno. Pur superando la Salernitana questa sera, infatti, la Juventus resterà comunque dietro. Ovviamente si tratta di un traguardo platonico. Che non dà garanzie sul trionfo finale, che poi è l’unica cosa importante. Si tratta comunque di un risultato che certifica il lavoro svolto al giro di boa. E quello della banda di Inzaghi è senza dubbio eccellente. I 48 punti messi insieme in 19 giornate, infatti, sono il terzo miglior bottino nell’era dei 3 punti per la squadra nerazzurra, dopo i 51 del 2007/08 e i 49 del 2006/07. In entrambe le occasioni, poi l’Inter conquistò lo scudetto. L’ultimo titolo d’inverno, invece, non fu sufficiente per festeggiare.