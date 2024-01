Inter, Oaktree pronta a subentrare a Zhang: cosa sta accadendo

Per capire cosa accadrà a maggio, quando scadrà il prestito Oaktree, occorre partire dalla cascata di società che controlla l’Inter con al vertice un veicolo di Hong Kong (Suning Sport International Limited) contenente solo le quote della scatola sottostante. Quella di Hong Kong ha un capitale di 240mila euro. Sotto questa, tre società dal nome simile con partecipazioni a catena (quella sopra controlla quella sotto). A valle c’è Grand Tower che possiede il 68,5% di FC Internazionale SpA di cui il 31% è in mano a Lion Rock, investitore di Hong Kong dietro cui si schermerebbe (secondo alcuni) la stessa famiglia Zhang. Grand Tower è l’emittente delle obbligazioni sottoscritte da Oaktree ma oggetto del pegno a garanzia sono le quote della società al vertice della catena (Great Horizon). Azionando la procedura di escussione, Oaktree rileverà dunque le quote di quest’ultima, acquisendo il controllo dell’intera catena proprietaria. Per farlo, attiverà una società londinese (Glas Trust) che nell’operazione funge da security agent cioè garante.