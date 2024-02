Inter, la moglie di Sensi si sfoga: “Il Leicester, la famiglia. Ecco com’è andata”

ROMA - E alla fine l’operazione Sensi tra Inter e Leicester non si è conclusa. Il trasferimento del centrocampista nerazzurro è saltato all’ultimo. E la moglie sui social racconta gli ultimi giorni frenetici: “Mentalmente, ma anche fisicamente, eravamo già lì…”. Poi il dietrofront. Giulia Amodio spiega tutto: “Sarebbe stata una bellissima opportunità per Stefano, ne eravamo super entusiasti, il poter crescere i bimbi lì. Non ne vedevamo l'ora, ma a davvero un passo non è andata per il mancato accordo tra le due società”, racconta in una storia Instagram.