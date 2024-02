Inter, Frattesi rischia di saltare la Roma: l'esito degli esami

MILANO - Non sono positive le notizie che arrivano dall' infermeria per Simone Inzaghi e l' Inter : Davide Frattesi si è infatti sottoposto, questa mattina, a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro , rende noto il club con una nota, " risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra ".

Inter, Frattesi rischia di saltare la Roma: la situazione

L'ex centrocampista del Sassuolo non aveva preso parte all’ultimo match contro la Juventus per un indolenzimento muscolare nel corso della rifinitura e Inzaghi aveva preferito non rischiarlo. "Le sue condizioni - prosegue la nota - saranno rivalutate nei prossimi giorni". Frattesi va dunque verso il forfait per il big match di sabato (10 febbraio, ore 18) che vedrà opposte l'Inter e la Roma allo stadio Olimpico.