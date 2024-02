Barella domina, Simeone chiede il suo cambio: il gesto incredibile in Inter-Atletico

L'Inter si è aggiudicata la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, giocata al Meazza contro l'Atletico Madrid. A decidere l'incontro è stato Arnautovic, ma tra gli elementi che hanno brillato di più c'è stato Barella. Il centrocampista ha dominato in lungo e in largo, rivelandosi un valore aggiunto per la squadra allenata da Simone Inzaghi.