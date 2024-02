Inter, Thuram si ferma per due settimane

Thuram, due settimane di stop

“Gli esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra - scrive il club nerazzurro in una nota ufficiale - le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Thuram rimarrà fermo per un paio di settimane, l'obiettivo è quello di tornare a disposizione per la sfida contro il Genoa del 4 marzo, al più tardi rientrerà nella successiva trasferta di Bologna programmata nel weekend successivo. Certamente Marcus Thuram salterà la due prossime sfide di campionato contro Lecce e Atalanta, ma dovrebbe essere a disposizione per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid in programma il prossimo 13 marzo.