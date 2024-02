Inter, Inzaghi: "Non sono tranquillo, vi spiego perché"

L' Inter continua a macinare punti in campionato e si porta a +9 sulla Juventus grazie alla vittoria per 4-0 contro il Lecce . Al Via del Mare è andato a segno Lautaro Martinez (con una doppietta), Frattesi e de Vrij. Di questo e molto altro ha parlato Simone Inzaghi nel post partita.

Inzaghi: "Mi prendo le colpe di una cosa"

Queste, infatti, le sue principali dichiarazioni nel post partita: "Lautaro deve continuare così, come Immobile alla Lazio con me. Il record di 36 gol? Lo dirà solo il tempo. Stasera avevo il dubbio se cominciare con lui o con Arnautovic perché Marko dopo l'Atletico ha avuto qualche linea di febbre. Inter migliorabile? Assolutamente sì, mancano gli ultimi tre mesi che sono i più importanti, serve guardare all'Atalanta. Non sono tranquillo perché mancano tantissime partite e punti in palio. Ho la fortuna di avere lo stesso staff da dieci anni e con una società alle spalle che ci aiuta sempre. Vedere la squadra giocare in questo modo per un allenatore è una grande soddisfazione: era comunque una trasferta a 72 ore dalla gara con l'Atletico e sappiamo quanto tolga la Champions in termini di energie. L'ho detto anche dopo la Salernitana, dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Mkhitaryan? E' entrato in diffida per colpa mia, dovevo toglierlo prima".

Lautaro Martinez: "Record di Higuain e Immobile? Ci proverò"

Nel post partita ha parlato anche Lautaro Martinez: "Questa vittoria significa tanto per noi perché stiamo avendo una continuità importante e stiamo giocando un grande calcio. 100 gol in Serie A? Difficile sceglierne uno, ma quando sono partito da casa mia a 15 anni non mi immaginavo tutto questo, merito dei sacrifici della mia famiglia, devo tutto a loro. Devo continuare a crescere, ho tanti margini di miglioramento. Record di Higuain e Immobile? Ci proverò, l'importante è che l'Inter vinca. Abbiamo trovato continuità e siamo maturati tanto dopo la finale di Champions League ma serve alzare sempre il livello cercando di mettere più dubbi possibili al mister".