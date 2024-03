"Lautaro nella mia Inter del Triplete?", la risposta di Moratti sorprende tutti

Moratti elogia Inzaghi e parla della Champions

Moratti ha elogiato l'allenatore dei nerazzurri, Inzaghi: "Non mi aspettavo fosse così bravo e cresce sempre di più. Fa piacere averlo all'Inter perché non solo tiene bene la squadra ma la fa giocare bene, è un piacere vederla". L'ex patron nerazzurro ha aggiunto: "Per me quest'anno l'Inter è superfavorita in campionato, per la Champions sono più scaramantico". Infine una dichiarazione ricca di sentimento: "L'Inter è un amore che non finisce mai, per noi è qualcosa di fondamentale. È una passione lunghissima e fortissima per tutta la famiglia".