Henry elogia l'Inter di Simone Inzaghi: "Sono guai se..."

Thierry Henry , allenatore della nazionale francese Under 21, ha elogiato l' Inter di Simone Inzaghi . L'ex calciatore francese, infatti, è anche un'opinionista sportivo e ha detto la sua sulla squadra nerazzurra allenata dal collega italiano.

Henry: "Il 3-5-2 dell'Inter..."

Queste, infatti, le dichiarazioni di Henry a Sky Sports: "Seguo Simone dai tempi della Lazio. Si sapeva che quando incontravi l'allenatore in una partita di Coppa sarebbero stati guai. Abbiamo visto quanta difficoltà ha avuto il City contro quel 3-5-2… Gioca con due centravanti, ma Thuram può andare in profondità quando non lo fanno gli esterni. Hanno segnato così contro Juve e Milan".