Thuram invita a San Siro l'ex moglie di una leggenda dell'Inter: ecco chi è

Era presente un ospite d'eccezione a San Siro per la sfida tra Inter e Genoa . E non solo, era presente allo stadio grazie all'invito di Marcus Thuram , che recentemente ha fatto ridere i social con il suo sfottò a Mbappé . Ecco di chi si tratta.

Thuram invita l'ex moglie di Matthaus allo stadio

Si tratta della modella Kristina Liliana, che sul suo account Instagram da oltre 700mila follower ha ringraziato pubblicamente l'attaccante francese, postando alcune foto mentre segue la sfida tra i nerazzurri e i rossoblù. Oltre che ad essere celebre come modella, Kristina Liliana è nota come quarta ex moglie di Lothar Matthaus, vecchia leggenda dell'Inter. Liliana, sposata a 21 anni e poi separata dopo solo due anni con l'ex centrocampista tedesco, porta ancora il suo cognome e, curiosamente, a San Siro aveva proprio una maglia con la scritta Matthaus.