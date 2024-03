Bologna-Inter, viaggio dentro i segreti di una sfida bellissima

Bologna-Inter, i precedenti di Motta

Inzaghi sa cosa lo aspetta. Dopo il 6-1 dell’andata nel novembre 2022, quando Motta aveva cominciato da poco a capire dove mettere le mani nella sua nuova squadra (era alla guida dei rossoblù da meno di due mesi), al ritorno il Bologna si è preso la rivincita con l’1-0 di Orsolini. Quest’anno ancora meglio per Thiago, col 2-2 in rimonta a San Siro in campionato e con la vittoria (2-1), sempre a San Siro e sempre in rimonta, in Coppa Italia, unico obiettivo sfumato dell’Inter. E’ facile immaginare Simone davanti alla tv a vedere e rivedere per dieci, venti volte il filmato di quelle due partite, per capire come sia potuto accadere. Thiago Motta l’interista, il cervello del triplete di Mourinho, è stato finora l’allenatore che ha messo più in difficoltà la sua vecchia squadra. Bologna-Inter sarà bella anche per questo.