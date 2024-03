Inter, un anno fa era "Inzaghi out", oggi Simone può battere Spalletti

Inter, ritmo insostenibile per le altre

Appena un punto in più dell’attuale corazzata nerazzurra, che però deve ancora scendere in campo e stasera a Bologna potrebbe addirittura allungare il passo in vetta in attesa che domani la Juve ospiti l’Atalanta. Per il momento la graduatoria vede la capolista a 72, inseguita dai bianconeri a 57. Il Napoli chiuse il campionato scorso sempre con 16 punti in più rispetto alla seconda, ma alla 34ª giornata (così come alla 27ª) toccò il tetto dei 19. Questa Inter non si pone nessun limite e dopo tanto equilibrio, durato fino allo scontro diretto vinto a San Siro a inizio febbraio, ha preso il largo con decisione, sfruttando i passi falsi della squadra di Allegri e soprattutto vincendo sempre (9 di fila in Serie A) da inizio 2024 contro qualsiasi avversario. Un ritmo impossibile da sostenere per qualsiasi altra sfidante.

Metamorfosi nerazzurra nel segno di Inzaghi

Tornando esattamente a un anno fa, però, se il Napoli volava verso il trionfo tricolore, l’Inter invece a La Spezia entrava nel ciclo nero di 4 sconfitte (e un pareggio) in 5 partite con Inzaghi messo sempre di più in discussione. Un solo punto contro Spezia, Juve, Fiorentina, Salernitana e Monza. A distanza di tempo la metamorfosi si è completata grazie al filotto attuale in tutte le competizioni e sono in tanti ad attendere al varco Lautaro e compagni, soprattutto in Europa, come dimostrano le recenti parole e attestati di stima da parte di colleghi e commentatori sia in Italia sia all’estero. L’ex centravanti Titì Henry qualche giorno fa in Inghilterra ha sentenziato: «Seguo Inzaghi dai tempi della Lazio, se adesso ti ritrovi di fronte l’Inter in Coppa sono guai».