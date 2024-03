La gaffe di Inzaghi dopo Atletico Madrid-Inter: la frase che spiazza tutti

Gaffe in diretta tv per l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo l'eliminazione in Champions League. Commentando la gara persa ai rigori contro l'Atletico Madrid, Inzaghi elogia così la sua squadra: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, devono essere fieri di quello che hanno fatto, usciamo dalla manifestazione da imbattuti, abbiamo fatto otto partite ma non abbiamo mai perso".