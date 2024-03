Inter, l'incredibile dato sulle sconfitte: tutte di mercoledì e sempre per 2-1!

Tre sconfitte stagionali di cui una in campionato, una in Champions e una in Coppa Italia. Si è messa anche la cabala a rovinare l’umore in casa Inter, che quest’anno ha sempre perso di mercoledì e sempre per 2-1. Così il Sassuolo ha sbancato San Siro in Serie A a fine settembre, lo stesso hanno fatto il Bologna a fine dicembre e l’Atletico che ha strappato via il sogno Champions. Non è finita qui perché l’intervallo tra ogni sconfitta è esattamente di 84 giorni tra uno scivolone e l’altro, senza dimenticare che in tutte queste occasioni i nerazzurri erano passati in vantaggio e poi hanno finito per perdere. Il Sassuolo in campionato ha completato l’opera nella ripresa, al Bologna sono serviti i supplementari e l’Atletico l’ha spuntata ai rigori.