Inter in ansia per l'infortunio di De Vrij: ecco quanto rischia di fermarsi

Emergenza in difesa per l'Inter. In attesa di eventuali novità per il caso Acerbi, che rischia una lunga squalifica, la squadra di Inzaghi perde Stefan De Vrij. Il centrale olandese ha accusato un fastidio muscolare agli adduttori durante l’allenamento di ieri con la nazionale olandese e sta facendo ritorno in Italia per gli accertamenti del caso.