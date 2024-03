Inter, quanto manca allo scudetto: ecco quando potrebbe vincerlo

MILANO - Gli attuali punti di vantaggio sul Milan corrispondono ai punti che mancano per arrivare alla meta. Con la notte del derby in prospettiva, quel 14 è il numero che strizza l’occhio all’Inter affinché sul petto possa essere cucito sia lo scudetto sia la seconda stella. Al termine del campionato mancano 9 giornate, i rossoneri con 62 lunghezze inseguono i nerazzurri a 76 e di conseguenza vincendole tutte potrebbero arrivare massimo a 89. Con 14 punti la capolista sarebbe al sicuro, ma di giornate potrebbero bastarne 4 perché sulla strada dell’Inter ci saranno Empoli, Udinese, Cagliari e poi proprio il Milan, in un inedito lunedì sera (per la prima volta nella storia) che potrebbe voler dire tricolore. La possibilità che si possa festeggiare contro i cugini è concreta, ma dipende anche dal rispettivo passo delle due squadre subito dopo la sosta per le nazionali. In quel caso i nerazzurri diventerebbero campioni d’Italia con 5 giornate d’anticipo, proprio come successo in tempi più recenti a Napoli (2022/23), Juve (2018/19) e alla stessa Inter (2006/07). I 6 turni d’anticipo sarebbero un record assoluto, ma l’Inter per riuscirci deve vincere le prossime 3 partite e augurarsi dei passi falsi da parte del Milan, che prima del derby incontrerà Fiorentina, Lecce e Sassuolo (oltre alla doppia sfida di Europa League contro la Roma). Ai fini della certezza matematica, eventualmente, non sarebbe da escludere del tutto nemmeno la Juve, per il momento terza e staccata di 17 lunghezze dal primo posto.