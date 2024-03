Inter, Pavard sul futuro: "Ecco dove mi immagino per tanti anni"

Pavard: "All'Inter sono migliorato come giocatore"

Ai microfoni di Telefoot, infatti, il calciatore nerazzurro ha sciolto ogni dubbio: "Mi immagino a Milano per tanti anni. All'Inter sono migliorato come giocatore e qui sono molto felice, ho trovato un Paese favoloso con tifosi incredibili. Il calore del tifo in Italia è pazzesco ed è bellissimo giocare qui".