Juve, i convocati per la Lazio: assenti anche Alex Sandro e Kostic

Dopo la classica conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro la Lazio all'Olimpico. Oltre a Vlahovic, squalificato, e Milik, indisponibile, sono assenti anche Alex Sandro e Kostic, rispettivamente per un sindrome influenzale e un sovraccarico della coscia sinistra. Presente dalla Next Gen, invece, Sekulov.