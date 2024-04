Materazzi e la testa di Zidane: "Non è giusto per la mia carriera". E su Mourinho...

Ci sono momenti che non si cancellano. Come la finale dei Mondiali del 2006. Non solo per il trionfo dell'Italia, ma anche per la famosa testata di Zidane a Materazzi, episodio chiave prima del trionfo azzurro ai rigori. Lo stesso difensore ex Inter è tornato a parlare dell'accaduto. Nella sua intervista al Times, Marco Materazzi ha dichiarato: "Non mi piace quell'episodio e non rende giustizia alla mia carriera. Non sarebbe mai dovuto accadere".