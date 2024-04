Inter, Bisseck è la svolta a sinistra: Inzaghi ha un’idea

Progetto Bisseck. Già perché l’Inter ritiene che il difensore tedesco abbia ancora risorse inesplorate. Insomma, al di là di quando ha già dimostrato in questi mesi, è un giocatore ancora da scoprire in tutte le sue possibilità e qualità. La certezza è che Marotta e Ausilio ci hanno azzeccato la scora estate quando sono andati a pescarlo in Danimarca nell’Aarhus. Peraltro, proprio l’esperienza nella sua vecchia squadra offre spunti interessanti. Che Inzaghi ha cominciato a sperimentare nelle ultime settimane. Nell’Aarhus, infatti, Bisseck ha spesso giocato con ottimi risultati come braccetto sinistro, nonostante sia destro di piede. Ebbene, è proprio in quella posizione che è stato testato in qualche allenamento. E non sarebbe una sorpresa se, prima della fine del campionato, Inzaghi lo piazzasse sul centro sinistra anche in una partita vera.



I nuovi incastri in difesa e le idee di Inzaghi

Se le risposte dovessero essere confortanti, evidentemente, sarebbe un bel vantaggio per il tecnico nerazzurro. Bastoni, infatti, non ha un vero e proprio vice. Al suo posto, in caso di necessità, è stato inizialmente dirottato Acerbi, come lo scorso anno. Poi, a Napoli, con De Vrij che si è fatto male e quindi senza la possibilità di spostare l’ex-Lazio, è stato arretrato Carlos Augusto, che ha dimostrato di cavarsela alla grande: in quell’occasione e anche in quelle successive. Tanto che il brasiliano sarebbe servito parecchio nel ritorno con l’Atletico Madrid. Avendo un back-up in panchina, molto probabilmente Acerbi avrebbe giocato dall’inizio al centro della difesa e, chissà, magari sarebbe per riuscito a fermare Depay in quel maledetto 84’. Inutile, comunque, pensare al passato. Anche perché Bisseck rappresenta il futuro per l’Inter. E dimostrando di poter giocare anche sul centrosinistra, potrebbe generare una serie di incastri vantaggiosi. Darmian, a esempio, potrebbe diventare più stabilmente l’alter ego di Pavard, lasciando la corsia destra a Dumfries (se resterà) e a Buchanan. Che, a differenza di Bisseck, non ha ancora avuto la sua vera chance.

Bisseck, la svolta a dicembre