Inter, De Vrij vince la causa contro la sua ex agenzia: risarcimento milionario!

De Vrij, risarcimento milionario: i dettagli

Il difensore dell'Inter, assistito dall'avvocato Ledure e in nerazzurro dal 2018, aveva infatti accusato la sua vecchia agenzia di averlo svantaggiato durante il suo trasferimento dalla Lazio al club meneghino. Secondo quanto emerge, la SEG avrebbe anche rappresentato gli interessi dell'Inter durante le trattative per il contratto: tutto questo all'insaputa del calciatore. Per questo l'agenzia avrebbe ricevuto dalla società nerazzurra una commissione di 9,5 milioni di euro, somma della quale De Vrij è venuto a conoscenza solo molto tempo dopo. Il tribunale di Amsterdam ha dunque stabilito che l'agenzia Sports Entertainment Group ha violato l'obbligo di divulgazione non denunciando a De Vrij il proprio interesse finanziario nel trasferimento. Il tribunale ritiene inoltre dimostrato che il difensore classe 1992 abbia conseguentemente percepito un ingaggio inferiore e stima il danno in oltre 5,2 milioni: cifra che gli verrà rimborsata.