Schiacciasassi Inter: obiettivo 103 punti per battere il record della Juve di Conte

"L'Inter ha fretta", ha titolato stamane in prima pagina il Corriere dello Sport, spiegando come Inzaghi voglia aritmeticamente chiudere il discorso scudetto il 22 aprile, nel superderby con il Milan. Nel frattempo, il successo di Udine (il n.26 in 32 giornate, 4 i pareggi, 1 sola sconfitta, 75 gol segnati, 15 subiti) ha consentito a Simone Inzaghi di portare a 101 su 151 la sua percentuale di vittorie sulla panchina nerazzurra, ora del 66,89 per cento). E, grazie a Calhanoglu e a Frattesi, di stabilire un altro primato. Da quando il campionato si disputa a venti squadre, nessuna formazione prima di questa Inter era stata capace di andare sempre a segno in ciascuna delle prime 31 giornate del torneo. C'è di più, c'è dell'altro che rende ancora più intrigante per la capolista la corsa al ventesimo scudetto e alla seconda stella. Grazie ai tre punti colti in Friuli all'ultimo respiro, oggi l'Inter ne conta 82 e, a questo punto del torneo, ha già fatto meglio del Napoli di Spalletti che un anno fa si avviava trionfalmente a conquistare il terzo tricolore della sua storia (punti dopo 31 giornate: 78, frutto di 25 vittorie e 3 pareggi; 3 le sconfitte, 67 i gol segnati, 21 i subiti).