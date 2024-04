Inter, il nuovo coro è 'dedicato' al Milan: c'entra la seconda stella

Manca davvero poco alla vittoria dello scudetto per l' Inter . Si gioca ormai da tempo col calcolo aritmetico per prevedere il weekend del trionfo ufficiale, intanto i tifosi si preparano a festeggiare. Lo scudetto di quest'anno avrà sapore particolare, sarà quello della seconda stella, il numero venti . In Italia l'unica squadra ad averla raggiunta già è stata la Juventus.

Il testo del nuovo coro dei tifosi dell'Inter

La seconda stella è anche un obiettivo del Milan, a cui manca un solo trionfo. Le due squadre erano partite a inizio anno con lo stesso obiettivo. Ora è l'Inter per prima vicino a tagliare il traguardo. Per questo i tifosi nerazzurri hanno ideato un coro sul tema seconda stella con chiaro riferimento ai rossoneri. Ecco il testo: "Perché, perché? Alla stella di credevi per davvero, mi dispiace mio bandito rossonero...perché, perché? Quella stella sopra al petto non l'hai te".