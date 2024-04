Inter, Inzaghi: "Tatuaggio per lo scudetto come Pioli e Spalletti? Vi spiego"

Dopo il pareggio contro il Cagliari, l'Inter potrà già mettere le mani sullo scudetto nel derby contro il Milan. Contro i rossoneri serviranno per forza i tre punti, altrimenti la festa sarà rimandata: "Scudetto nel derby? Ci farebbe piacere, lo prepareremo per affrontarlo nel migliore dei modi come abbiamo sempre fatto".