Inter, che bordata dal fratello di Conte: "C'è chi legge la storia..."

Il pareggio rimediato dall'Inter contro il Cagliari ha cancellato ogni possibilità per i nerazzurri di eguagliare il record di 102 punti conquistato dalla Juventus di Antonio Conte . Un primato particolarmente sentito da entrambe, con l'Inter che ci ha sperato grazie al ruolino di marcia da record intrapreso in questa stagione. Non sono mancati gli sfottò sui social, ma c'è un post che ha attirato le attenzioni di tutti: quello scritto dal fratello di Antonio Conte .

Cosa ha scritto il fratello di Antonio Conte?

Subito dopo il triplice fischio di Inter-Cagliari, Daniele Conte ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: "102 punti! C'è chi legge la storia... e chi la scrive. It's not for everyone...". Il riferimento è chiaramente all'Inter, come tra l'altro dimostrato dalla frase in inglese che riprende il claim utilizzato dal club nella stagione in cui Conte è diventato nerazzurro. Nel frattempo, il tecnico leccese continua a essere tra i più gettonati per le big nella prossima stagione, tra cui il Napoli che ha messo gli occhi anche su Gasperini.